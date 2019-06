Sommerfest im Himmelsgarten: Gelungener Start

„Das ist nur der Sahara-​Staub, der den Himmel so trüb macht. Da kommt kein Regen!“, zeigte sich der Bezirksvorsitzende der Obst– und Gartenbauvereine, Martin Mager, beim Sommerfest überzeugt. Auch Hannes Weiß, Ortsvorsteher im Stadtteil Wetzgau-​Rehnenhof, demonstrierte bei der Begrüßung Optimismus und sagte: „Das Wetter hält!“ Beide sollten im Hinblick auf die Eröffnungsfeier des großen Sommerfestes der örtlichen Vereine im Himmelsgarten recht behalten.

Kein Wässerchen trübte die gute Laune der vielen Besucher, die es sich bei kühlen Getränken, Cocktails und Gaumenfreuden unter freiem Himmel oder unterm Zeltdach gemütlich machten. Auch am Samstag und am Sonntag ist für die Besucherinnen und Besucher einiges geboten — zum Beispiel am Sonntagnachmittag sportliche Vorführungen des TV Wetzgau und des Budosportclubs Wetzgau.

