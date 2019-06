Salzkuchenfest in Vordersteinenberg

Fotos: Gerhard Nesper

Das überregional bekannte und gleichermaßen beliebte Salzkuchenfest, ein sich jährlich wiederholender Höhepunkt im Vereinsleben des MGV Rütli, fand am Sonntag auf dem Gelände des Sportplatzes mit einem Festanbau am Vereinsheim statt.

Sonntag, 16. Juni 2019

Gerhard Nesper

Die Salzkuchen werden traditionell aus gesalzenem Hefeteig, Sauer– und Süßrahm, Zwiebeln, Schnittlauch und Grieben hergestellt. Etwader Salzkuchen wurden während des Festes den hungrigen Gästen serviert. Natürlich gab es auch leckeres Grillgut wieSchweinehals, Steaks und Würstchen aller Art. EtwaMitglieder des Vereins waren am Sonntag, nach Aussage des. Vorsitzenden Wolfgang Bareiß, als Helfer in das Geschehen rund um den Sportplatz involviert.Mehr über das Fest steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

