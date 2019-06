Sechstes Rettichfest in Mögglingen

Bürgermeister Adrian Schlenker freute sich, dass die Gartenbaubetriebe der Straße der Gärtner zwischen Mögglingen und Lautern unterstützt von Lauterner Vereinen und der Kirchengemeinde ihr traditionelles Rettichfest anlässlich der Remstal Gartenschau in Mögglingen feierten.

Sonntag, 16. Juni 2019

Nicole Beuther

Am Samstag Abend herrschte eine einmalige Atmosphäre auf dem Marktplatz, der mit dem Meraner Blütenhimmel überspannt war. Schnell füllte sich der Platz rund um den Remsgockelbrunnen. Ortsvorsteher Bernhard Deininger meinte, dies sei ein toller Erfolg – alle Plätze seien belegt. Von dem Fest, das auch am Sonntag die Besucher anzog, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

