Zu schnell gefahren und überschlagen — leicht verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 4 . 35 Uhr befuhr der 18 Jahre alte Lenker eines Ford Focus die B 29 von Essingen in Richtung Stuttgart. Zu Beginn des vierspurigen Ausbaus der B 29 geriet er auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

Sonntag, 16. Juni 2019

Nicole Beuther

17 Sekunden Lesedauer



