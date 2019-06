Jakob Domke: „Wir freuen uns immer auf Gmünd wie kleine Kinder“

Mit dem Team Deutschland II hat Jakob Domke gemeinsam mit Lukas Kicherer eine gute Figur gemacht bei der Playa de Gamundia. In der Gruppenphase schlugen die beiden Griechenland ( 18 : 11 ) und Schweden ( 18 : 7 ) jeweils souverän. Gegen das Topteam Israel, den letztjährigen Champion in Gmünd, verloren sie nur knapp mit 15 : 18 . In der „Wildcard Round“, einer Art Achtelfinale, hatten die beiden dann aber Lospech, trafen auf Spanien – und unterlagen mit 0 : 2 . Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich am Rande der Veranstaltung mit Domke unterhalten.

Ihr seid in die K.o.-Phase gekommen, das dürfte Euch doch zufriedengestellt haben, oder nicht?





Warum hat es letztlich nicht zu noch mehr gereicht?





Wir hatten etwas Lospech in der K.o.-Runde, sonst wäre es vielleicht noch weitergegangen. Insgesamt aber war es schon ein gutes Turnier für uns.





Das ist für uns wie Weihnachten in jedem Jahr. Wir freuen uns immer auf Schwäbisch Gmünd wie kleine Kinder, weil es das größte und beste Event ist in Deutschland. Alle guten Spieler möchten immer in Gmünd spielen. Das ist hier immer top. Top organisiert, die Stimmung ist immer grandios, es ist einfach nie etwas zu bemängeln.





Wenn man von Footvolley in Deutschland spricht, dann fallen auch immer die Namen Mo Obeid und Joel Nißlein. Jetzt sind die deutschen Teams aber doch schon recht weit auf Augenhöhe gewesen. Täuscht es, oder seid Ihr näher an die beiden herangekommen?





Nein, definitiv, das sind wir. Das sieht man auch bei den anderen Turnieren, dass wir Mo und Joel auf den Fersen sind. Es fehlt nicht mehr viel. Jetzt sind sie noch einen Tick besser, etwas abgeklärter. Ich denke aber, das Team II und III dran sind.





Ich denke, dass wir noch ein, zwei Jahre brauchen werden. In maximal drei Jahren wird es ein deutsches Team aufs Treppchen schaffen, das garantiere ich jetzt einfach mal. Die anderen Teams spielen teilweise schon zehn, 15 Jahre zusammen, die kennen ihre Partner, da ist alles unglaublich eingespielt…





Und wie lange spielen Sie mit Kicherer zusammen?





Ich spiele jetzt die erste Saison mit Lukas zusammen. Wir sind noch ganz frisch zusammen.





Das ausführliche Interview lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Das war auf jeden Fall gut, ja. Das war aber auch unser Ziel, weil wir viel trainiert und viel dafür getan haben.

