Schauort Täferrot: Eine Reise durch das Dorf mit Markus Bareis

Täferrot ist auf den ersten Blick ein Dorf, das nur wenig zu bieten hat, das es zu einem Schauort machen könnte. Wer aber genauer hinschaut, stellt fest, dass hier im Verborgenen viel Schönes und Sehenswertes liegt.

Montag, 17. Juni 2019

Edda Eschelbach

Markus Bareis kennt die Orte, auf die es sich zu achten lohnt. Der frisch gewählte künftige Bürgermeister betritt zwar Neuland, was seine berufliche Laufbahn betrifft. Täferrot und seine beschauliche Umgebung kennt er seit seiner Kindheit sehr genau. Eine kleine Reise mit ihm durch Täferrot, Utzstetten und Tierhaupten macht deutlich, weshalb er sich für die Stelle des Dorfoberhauptes beworben hat. Zu welchen Kleinoden in und um Täferrot die Reise mit ihm führte, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

