Gmünder Volksfest ab Donnerstag

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb

Von Donnerstag bis Montag findet auf dem Schießtalplatz das Gmünder Volksfest statt. Es ist ein umfangreiches Angebot, das die 30 Beschicker, die bereits am Wochenende mit dem Aufbau begonnen haben, anbieten.

Dienstag, 18. Juni 2019

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Dr.

16

Dieses Mal mit einem noch größeren Angebot, das sich bei den Fahrgeschäften ebenso zeigt wie bei einem größerem Hüttendorf mit verschiedenen Speisen. Und neben attraktiven Fahrgeschäften für alle Altersklassen – von Flipper bis Hüpfburgenstadt – wird es erstmals auch eine Bühne mit Live-​Musik geben. Den Anfang machen am Donnerstag nach der offiziellen Eröffnung mit BürgermeisterJoachim Bläse umUhr die Partyräuber, bekannt vom Cannstatter Wasen. Das vollständige Programm findet sich am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

242 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70