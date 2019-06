Pascal Stern erinnert bei seinem Box-​Event an Harry Kußmaul

Harry Kußmaul ist mehr als nur ein Trainer gewesen für den Boxer Pascal Stern. Harry Kußmaul war Vater, Großvater und Freund gleichermaßen. Und im Herzen von Stern wird der Gmünder Sportpionier von 2014 ewig weiterleben.

Dienstag, 18. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Mitte Mai nun hat Stern die Anfrage erhalten, ob er nicht einen Boxabend veranstalten könne. Das Box-​Team Baden-​Württemberg, das sogenannte Top-​Team, soll gegen das Nationalteam aus Usbekistan antreten. „Das ist eine Hausnummer, aber ich habe sofort zugesagt, mich direkt um eine Halle gekümmert. In Unterkochen bin ich nun fündig geworden“, so Stern weiter. Der Haken: die Veranstaltung steigt bereits am 20 . Juli – wenig Zeit, um solch einen umfangreichen Boxabend auszurichten.





Im Herbst vergangenen Jahres ist Kußmaul verstorben. Am. Juli rückt ihn Stern wieder etwas in den Mittelpunkt, möchte ihn an seinem Boxevent in Aalen-​Unterkochen teilhaben lassen.„In der ersten Reihe wird ein Platz frei sein, kit einem Bild von Harry. Das steht schon jetzt fest“, sagt Stern. Der erst-​Jährige wurde damals von Kußmaul entdeckt, Kußmaul holte ihn nach Gmünd zum DABC. Aufgrund seines Berufs, Stern ist Soldat, musste er mit dem aktiven Boxen aufhören. Stattdessen fungiert er nun beim Hammers Team in Aalen als Trainer, kümmert sich hauptsächlich um die jüngeren Boxer. Seitist er bereits Trainer im Landesverband Baden-​Württemberg. Diesen Werdegang hat Kußmaul noch mitbekommen, Stern begann als Trainer im Frühling. „Harrys letzter Wunsch war, dass ich etwas aus meinem Potenzial machen soll. Und das werde ich befolgen“, erinnert sicht Stern noch genau.Prompte Zusage

