Plastiktüten verschwinden zunehmend aus den Supermärkten

Immer mehr Supermärkte verbannen nicht nur Plastiktüten im Kassenbereich aus ihrem Sortiment, sondern auch Plastik-​Knotentüten für Obst und Gemüse. Ein Trend, der zunehmend auch im Altkreis Gmünd zu erkennen ist.

„Der Umwelt zuliebe“ hat sich auch Wolfgang Mangold von „Nah und gut“ in Waldstetten dafür entschieden, Knotentüten aus seinem Sortiment zu verbannen. Transparente Tüten, die vom Aussehen her den Plastiktüten ähneln, gibt es dennoch. Diese allerdings werden zuProzent aus Zuckerrohr gewonnen, sind kompostierbar und recycelbar. Wie die Alternativen bei der Kundschaft in diesem und anderen Supermärkten ankommen und warum so mancher Kunde die Plastik-​Knotentüten vermisst, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

