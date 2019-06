Schule in Spraitbach beschädigt

Zwischen Donnerstag und Montagnachmittag begaben sich vermutlich Kinder in zwei Räumlichkeiten der Grundschule in spraitbach und richteten dort einen Sachschaden von geschätzt etwa 1000 Euro an.

Dienstag, 18. Juni 2019

In zwei Räumen der Schule wurden diverse Unterrichtsutensilien zerstreut und teilweise beschädigt, weiterhin wurde eine Gitarre beschädigt und die Tafel mit Ausdrücken besudelt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer

