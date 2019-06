Zweites Gartenschau-​Kochduell in Böbingen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Miriam Siegfried

„Wir wollen Appetit machen auf die Region“, betonten Moderatorin Petra Klein und der Geschäftsführer der Remstal Gartenschau, Thorsten Englert, beim zweiten Remstaler Koch-​Duell an. Vier Gänge von zwei Köchen sowie Live-​Musik erwartete die Besucher in der Römerhalle.

Dienstag, 18. Juni 2019

Manfred Laduch

34 Sekunden Lesedauer



Im freundlichen Wettstreit trafen am Montag Abend das obere auf das untere Remstal: Für Böbingen trat Küchenchef Dagobert Hämmerer vom Schweizerhof mit den ersten beiden Gängen in den Ring. Remseck ließ sich von Küchenmeister Vincenzo Paradiso mit Hauptgang und Dessert vertreten. Unterstützt wurden die Köche von den Bürgermeistern Jürgen Stempfle aus Böbingen und Baubürgermeisterin Birgit Priebe aus Remseck, die auch mit Hand anlegen durften, fleißig schnippelten und sich als Servierpersonal bewiesen, als es dann endlich an die Verkostung ging.







Was Schönes serviert wurde und wie das Duell vor sich ging, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

235 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65