Big Band der Bunderwehr: Benefiz-​Konzert in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Oberbürgermeister Richard Arnold standen bei der Begrüßung die Freude und der Stolz darüber ins Gesicht geschrieben, dass die Big Band der Bundeswehr den Gartenschau-​Sommer in Gmünd bereichert und mit dem Benefiz-​Konzert und ihrer Show soziale Projekte vor Ort unterstützt.

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Musik ist Emotion – und die Big Band der Bundeswehr zeigt nicht nur Gefühle für Menschen in Not, sondern beweist im Rahmen ihrer Benefiz-​Konzerte seit Jahrzehnten immer wieder ihr soziales Engagement. Auch den drei Lions Clubs Limes-​Ostalb, Schwäbisch Gmünd – Aalen sowie Gmünd Stauferland liegt soziales Engagement sehr am Herzen – und so kam gestern Abend bei einer Veranstaltung im Programm der Remstal Gartenschau auf dem Münsterplatz zusammen, was auch sehr gut zusammen passt.





Eindrücke vom Konzert und Informationen über die Verwendung der Spenden gibt es am 19 . Juni in der Rems-​Zeitung!

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

61 Aufrufe

20 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 60