Großer Sandspielplatz auf dem Gmünder Marktplatz

Die offizielle Eröffnung am Mittwoch hatte noch gar nicht begonnen, da war der große Spielplatz vor dem Gmünder Rathaus bereits fest in Kinderhand. Kein Wunder angesichts all der Attraktionen, die hier kleineren und größeren Kindern bis 3 . Oktober zur Verfügung stehen.

Mittwoch, 19. Juni 2019

Nicole Beuther

Passend zum Motto „Die Wüste lebt“ wurde das Spielparadies mit Mammutkorbschaukel, drehbarem Kletterturm sowie einer Kleinkindspiellandschaft installiert. Außerdem wurde am Rande der Sandlandschaft eine Dusche angebracht, die auch über einen Wasserhahn verfügt, der sich in kindgerechter Höhe befindet und auch von den kleinen Händen bedient werden kann.







