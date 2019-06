72 -​Stunden-​Aktion des BDKJ: Abschluss des „ 600 -​Jugendlichen-​Projekts“ in Gmünd

Das war wieder eine Meisterleistung des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend). Alleine im Ostalbkreis waren im Rahmen der ( 72 -​Stunden-​Aktion) mehr als 600 Jungen und Mädchen auf den Beinen und setzten 1200 fleißige Hände ein. Am Sonntagabend war zentrale Dankes– und Abschlussveranstaltung in Schwäbisch Gmünd.

Hierzu hatten sich die Jugendlichen und ihre Betreuer passend im Kirchenschiff des ökumenischen Arbeitskreises am Remsstrand sowie am Ufer versammelt. Symbolträchtig wurde ein Netzwerk aus Knoten und Schnüren über diesem Miteinander von hunderten jungen Leuten verspannt. Eine Dankesandacht folgte. Landrat Klaus Pavel und der Gmünder BürgermeisterJoachim Bläse sparten nicht mit Worten des Lobes und der Anerkennung, was in Rekordzeit bei rundProjekten bei diesem vorbildlichen christlichen und sozialen Miteinander geleistet worden sei.

