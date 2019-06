Almir Mekic wird neuer Trainer beim TSV Alfdorf/​Lorch

Nach dem überraschenden Ausscheiden von Daniel Wieczorek, der sich aus privaten Gründen als Trainer beim Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch verabschiedet hat, hat sich Jochen Heller, seit zwei Monaten Sportlicher Leiter, zu einem recht ungünstigen Zeitpunkt auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben müssen. Nach intensiver Suche bekam Heller nun von Almir Mekic die Zusage.

Frank Köck wird Trainer des TSV Alfdorf/​Lorch II





Auch für die zweite Männermannschaft des TSV Alfdorf/​Lorch, die in die Bezirksliga aufgestiegen ist, musste Jochen Heller einen neuen Trainer suchen. Aufstiegstrainer Jens Klaaßen, der künftig beruflich mehr eingebunden ist, muss kürzertreten. Mit dem ehemaligen Bargauer Verbandsligaspieler Frank Köck hat man einen Nachfolger gefunden. Jens Klaaßen wird dem Team jedoch als Co-​Trainer weiterhin erhalten bleiben.

Mekic, der in der abgelaufenen Saison den Landesligisten Uhingen-​Holzhausen trainierte und zusätzlich die U(B-​Jugend) des TV Bittenfeld coacht, ist in Handballer-​Kreisen kein Unbekannter. Als Spieler war er unter anderem bei Frisch Auf Göppingen und diversen Zweitligamannschaften im Einsatz. Der-​jährige neue Trainer des TSV Alfdorf/​Lorch spielte zudem für die bosnische Nationalmannschaft.Als Trainer war er zwei Jahre lang in der Bayern-​Oberliga in Rothenburg ob der Tauber und bei diversen Landesliga-​vereinen im Großraum Stuttgart tätig. Sportlich wie auch menschlich hat er sich bei allen Vereinen weiterentwickelt. Er schaut eigenen Angaben zufolge gerne auf seine ehemaligen Stationen zurück, weil er dort sehr viele Freundschaften geschlossen hat.Heller ist sehr froh, einen so erfahrenen Handballfachmann verpflichtet zu haben, und ist davon überzeugt, dass Mekic die Mannschaft weiterbringt, einzelne Spieler besser machen kann und durch seine Impulse neu motivieren kann.Almir Mekic selbst bezeichnet sich als ein Handball-​Verrückter, der diesen Sport liebt und jedes Spiel gewinnen möchte. Dafür gibt er stetsProzent und das erwartet er auch von seinen Spielern. Außerdem ist er ein Mensch, der seine Meinung sagt und sich nicht davor scheut, unangenehme Dinge direkt anzusprechen.Der TSV Alfdorf/​Lorch wird im Laufe diesen Monats in die Saisonvorbereitung einsteigen. Klares Ziel ist die Qualifikation für die eingleisige Württembergliga, die ab der Runde/​startet. Dazu muss in der kommenden Saison nach derzeitigem Stand mindestens Rang sechs erreicht werden. Ein weiteres Ziel für Almir Mekic und den TSV ist es, vor allem junge Spieler weiterzuentwickeln, ihnen Vertrauen zu schenken und sie an das Württembergliga-​Team heranzuführen.

