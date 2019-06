Kindermodenschau und Sportlerehrung

Fotos: Gerhard Nesper

Im Rahmen der Remstalgartenschau präsentierten die Böbinger „Knopflochbeißer“ Tatjana Schmied und Josephine Werner am Sonntag auf der Bühne im Park am alten Bahndamm ihre neuesten Kreationen.

Sonntag, 02. Juni 2019

Gerhard Nesper

In einer mit flotter Musik begleiteten abwechslungsreichen Show mit Tanz– und Akrobatikeinlagen führtenBöbinger Jungs und Mädchen auf dem Catwalk farbenfrohe, coole und bequeme Kleidungsstücke vor, die von Tatjana Schmid und Josephine Werner designet und aus hochwertigen Stoffen genäht worden waren. Was für Kleidungsstücke gezeigt und welche Sportler geehrt wurden, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

