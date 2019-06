Küche der Barmherzigkeit: Festakt zum 25 -​jährigen Bestehen im Franziskaner

Seit 25 Jahren gibt es die Küche der Barmherzigkeit in Armenien. Das Projekt des DRK –Landesverbandes hat seine Wurzeln in Schwäbisch Gmünd, wo sich ein großer und engagierter Freundeskreis mehr denn um notleidende Menschen in der armenischen Hauptstadt Eriwan kümmert.

Sonntag, 02. Juni 2019

Heino Schütte

Mit einem Gottesdienst und einem Festakt im Frenziskaner wurde das Jubiläum am Sonntag gefeiert. Dazu war auch eine Delegation aus Armenien angereist. Die beiden unermüdlichen Motoren der Küche der Barmherzigkeit, Karl-​Heinz Scheide und Alfons Wenger, konnten zahlreiche Ehrengäste, Freunde und Unterstützer willkommen heißen. Auch eine Delegation aus Armenien war angereist.–Landesehrenpräsident Lothar Menz hielt die Festansprache. Movses Poghosyan, Projektchef vor Ort, hielt eine berührende Rede und verneigte sich vor den Helfern und Spendern aus dem Ostalbkreis, die in den letztenJahren rund drei Millionen Euro zusammengetragen haben. Geehrt wurde Landrat Klaus Pavel für dessen stetige und kräftige Unterstützung. Mehr über den Festakt am Montag in der Rems-​Zeitung.

