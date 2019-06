Remstal Gartenschau: Dramatische Szenen am Sonntagabend im Remspark

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Ein heißes Gartenschau-​Wochenende geht am Sonntagabend im Remspark mit heißen Szenen zu Ende. Zum Glück hat niemand aus Versehen die Polizei alarmiert. Es ging um das Thema Liebe. Und es ging teils sehr dramatisch zu. Ehe– und Familiendramen am laufenden Band.

Sonntag, 02. Juni 2019

Heino Schütte

34 Sekunden Lesedauer



Es war ein gleichermaßen poetisches wie dynamisches Theaterstück, das rund eine Stunde lang den Remspark durchzog und die Zuschauer in seinen Bann riss. Berühmte Liebespaare und herzzereißende Szenen aus der Weltliteratur gingen über die Gartenschaubühne. Die Gartenschaubesucher hielten den Atem an, als sich bis zu vier Männer um ihre Liebste prügelten. Die sprach zum Schluss ihr poetisches Machtwort. Keine Sorge, diese wunderbare Inszenierung wird wiederholt. Das ganze Gartenschau-​Wochenende stand in Schwäbisch Gmünd unter dem Thema Liebe sowie Love and Peace. Mehr davon wiederum am Montag in der ausführlichen Sonderberichterstattung der Rems-​Zeitung übre die Remstal Gartenschau.

