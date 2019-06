TSV Großdeinbach steigt als A-​Liga-​Meister in die Bezirksliga auf

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Die Fußballer des TSV Großdeinbach haben es am letzten A-​Liga-​Spieltag daheim gegen den TSGV Waldstetten II bis zur 90 . Minute spannend gemacht, ehe dem eingewechselten Simon Wahl der späte 1 : 0 -Siegtreffer gelang. Dadurch konnten die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga unter Dach und Fach gebracht werden.

Sonntag, 02. Juni 2019

Alex Vogt

1 Minute 13 Sekunden Lesedauer



3

0

76

57

1

0

Der Bann war gebrochen und der Jubel im TSV-​Lager kannte keine Grenzen. Vor allem nicht, als 120 Sekunden später der Schlusspfiff folgte und die Meisterschaft des TSV Großdeinbach endgültig amtlich war. Der Staffelleiter der Kreisliga A, Staffel I, Robert Demurtas, gratulierte zu einem verdienten Titelgewinn und überreichte Spielführer Christopher Birzele den Meisterwimpel.







Was Trainer Patrick Wahl zur Meisterschaft des TSV Großdeinbach sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 3 . Juni.



Mit einem Drei-​Punkte-​Vorsprung auf den TSV Heubach ging der TSV Großdeinbach als Tabellenführer in das letzte Saisonspiel. Vor heimischem Publikum hätte gegen den TSGV Waldstetten II bereits ein Unentschieden zum Titelgewinn gereicht. Und nach einem Unentschieden sah es lange Zeit auch aus. Denn in einem kampfbetonten Spiel hielten die Waldstetter gut dagegen und ließen nicht viele Großdeinbacher Chancen zu. Kurz vor der Pause hätten die Waldstetter sogar in Führung gehen können, doch einen Brenner-​Kopfball im Anschluss an einen Eckstoß konnte TSV-​Torhüter Benjamin Wahl spektakulär gerade noch so über die Latte lenken.Auch im zweiten Teil war den Hausherren eine gewisse Nervosität anzumerken. Schließlich lag der TSV Heubach beim TSB Gmünd zwischenzeitlich mitvorne und durften sich die Gastgeber keinesfalls eine Niederlage erlauben. Doch in der Schlussphase häuften sich dann Deinbacher Abschlüsse. Nachdem Simon Wahl in der. Minute noch an der Latte gescheitert war, war der in der. Minute eingewechselte Torjäger in der Schlussminute der regulären Spielzeit nach einem langen Ball plötzlich auf und davon und erzielte das erlösende

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

160 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67