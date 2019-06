TSV Mutlangen: Trainer Udo Schörwerth hört nach dieser Saison auf

Der Trainer des Fußball-​A-​Ligisten TSV Mutlangen, Udo Schörwerth, hat am vergangenen Freitag Abteilungsleiter Oliver Stickel mitgeteilt, dass er in der neuen Saison nicht mehr als Trainer der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen wird.

Schörwerth möchte auf eigenen Wunsch aus beruflichen Gründen nach dieser Saison kürzertreten. Dies teilte er auch der Mannschaft mit, um dem Verein die Chance zu geben, sich neu zu orientieren. Schörwerth wird das Training noch so lange weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist.Der TSV Mutlangen ist jetzt intensiv auf der Suche nach einem neuen Trainer. Sollte jemand Interesse an einer neuen Trainertätigkeit haben, freut sich der Verein über eine kurze Kontaktaufnahme per E-​Mail an fussball.​aktive@​tsv-​mutlangen.​de.

