Felicitas Vogt aus Bargau ist die erste Boxtrainerin in Baden-​Württemberg

Bislang hat sie selber geboxt, künftig kann sie ihr theoretisches und praktisches Wissen auch als Trainerin weitergeben. Felicitas Vogt aus Bargau legte an der Sportschule Ruit kürzlich erfolgreich die Prüfung für die Trainer-​C-​Lizenz im Boxen ab.

Donnerstag, 20. Juni 2019

Vier Prüfungen galt es in Ruit zu bestehen, um diese Trainerlizenz in der Tasche zu haben. Und Felicitas Vogt hat alle vier gemeistert. „Sehr gut sogar“, merkt die Bargauerin an. Deshalb ist sie nun im Besitz der C-​Lizenz. Die Tatsache, dass sie seit zwölf Jahren boxt, kam ihr in zwei boxspezifischen Prüfungen zugute. „Das fiel mir nicht so schwer und wäre auch komisch gewesen, wenn ich ausgerechnet da dann durchgefallen wäre“, schmunzelt die Profiboxerin. In den zwei übrigen Prüfungen ging es um sportartenübergreifende Themen. „Das war schon nervenaufreibend, weil alles innerhalb einer Woche zu absolvieren war“, blickt Vogt auf diesen nun hinter ihr liegenden Prüfungsstress zurück.





