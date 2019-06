Fronleichnam in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

In vielen Städten und Gemeinden wurde am Donnerstag Fronleichnam, das Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi, gefeiert, so auch in Waldstetten.

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gerhard Nesper

28 Sekunden Lesedauer



In Waldstetten begann der Feiertag mit einem Festgottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche, zelebriert von Pfarrer Andreas Braun und musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor unter der Leitung von Walter Beck. In seiner Predigt befasste sich Pfarrer Braun unter anderem mit den Sakramenten und insbesondere mit der Eucharistie. Hier sei Jesus gegenwärtig. Durch die Feier der Heiligen Messe und die Prozession, bei der man Jesus durch die Straße trage, wollte man Gott für seine große Liebe zu uns Menschen danken.







Mehr über die Prozessionen im Altkreis steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

