Fußball-​Schiedrichter von Spielervater angegriffen

Nachdem es bereits im Januar in Fellbach zu einem tätlichen Angriff auf einen 14 Jahre alten Fußballschiedsrichter gekommen war, konnte nun ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger aus Stuttgart ermittelt werden.

Es handelt sich um den Vater eines E-​Jugendspielers, der mit einer Entscheidung des jugendlichen Schiedsrichters nicht einverstanden war. Am. Januar fand in einer Sporthalle in Schmiden ein E-​Jugendturnier statt. Im Spiel um Platz drei hatte der jugendliche Schiedsrichter wenige Sekunden vor Spielende entschieden, dass sich der Ball im Toraus befindet und gepfiffen.Über diese Entscheidung waren die Zuschauer auswärtigen Mannschaft so unzufrieden, dass sie den Schiedsrichter in ausländischer Sprache beleidigten. Nach Turnierende packte derJahre alte Tatverdächtige den Schiedsrichter am Arm, beleidigte ihn erneut und fasste ihm ins Gesicht. Nachdem der-​Jährige den Mann aufforderte, ihn nicht anzufassen, tätschelte der-​Jährige dem Jungen ins Gesicht und drückte ihm die Wangen zusammen. Als sich nun der Schiedsrichter befreite, wollte der-​Jährige zu einem Schlag ausholen, was durch einen Schiedsrichter-​Betreuer verhindert werden konnte.Der-​Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und litt in der Folgezeit unter Angstzuständen. Nachdem der betreffende Verein die Kooperation zunächst verweigerte, konnte der Tatverdächtige nun in enger Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Fußballverband ermittelt werden. Gegen den-​Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der junge Schiedsrichter hat sein Hobby nicht aufgegeben und möchte auch weiterhin zur Pfeife greifen.

