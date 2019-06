Deutschlandfinale der World Robot Olympiad kommt nach Gmünd

Die Regionalentscheidung der der World Robot Olympiad (WRO) hat schon fünf Mal in Schwäbisch Gmünd stattgefunden. Das Deutschlandfinale kommt nun erstmals in die Stauferstadt. Am 25 . und 26 . Juni treten hier die besten Teams der Republik an, um sich für das Weltfinale im November in Gyor (Ungarn) zu qualifizieren.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern möchte. In Zweier– oder Dreierteams arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit einem Betreuer an jährlich wechselnden Aufgaben. In diesem Jahr stehen die WRO-​Aufgaben unter dem Motto „Smart Cities“. Warum BürgermeisterJoachim Bläse der Ansicht ist, dass sich niemand dieses einzigartige Erlebnis entgehen lassen sollte, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

