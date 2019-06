Gewichtheben: Paula Krätschmer mit solider Leistung

Wieder einmal ist der SGV Oberböbingen Ausrichter nationaler Wettkämpfe. An diesem Wochenende stehen die 37 . Jugendmehrkampfmeisterschaften auf dem Programm. Den Anfang haben am Freitag die weiblichen Athletinnen gemacht. Mit dabei von den Ausrichtern ist Paula Krätschmer gewesen, die ihr bislang bestes Resultat zumindest einstellen konnte.

Einerseits sagt SGV-​Trainer Karsten Kluge, dass seine Athletin auf einem guten Weg sei, andererseits: „Paula hat einen ganz soliden Wettkampf gemacht. Mit 53 Kilogramm im Reißen und dann 64 im Stoßen hat sie ihre Bestleistung eingestellt, von daher hat sie die Erwartungen erfüllt. Vielleicht wäre aber auch etwas mehr drin gewesen.“ Grundsätzlich sei der SGV-​Trainer aber mit ihr zufrieden. gewesen. „Im letzten Versuch hätte sie ihre Leistung noch toppen können, das wäre dann das i-​Tüpfelchen gewesen“, fährt Kluge schmunzelnd fort. Krätschmer selbst sei laut Kluge gar nicht mal so enttäuscht gewesen mit ihrer Leistung. „Sonst lässt sie schon mal eher den Kopf hängen. Die Saison aber war lang und man merkt den Sportlern nun auch an, dass sie einen Cut haben möchten“, so Kluge. Krätschmer wurde am Ende Sechste in ihrer Gruppe, gewonnen hat Vicky Schlittig vom Riesaer AC.





