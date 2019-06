Gewichtheben: SGV Oberböbingen richtet Jugendmehrkampfmeisterschaften aus

Der SGV Oberböbingen richtet an diesem Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 9 . 30 Uhr die 37 . Internationalen Deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften und Deutschen Vereinsmeisterschaften im Gewichtheben aus. 72 Athleten aus ganz Deutschland gehen in der Böbinger Römerhalle an den Start, sieben davon gehören dem gastgebenden SGV an.

Vorab sei es bereits als großer Erfolg zu bewerten, dass der Ausrichter vor heimischem Publikum mit einem Septett mitwirken wird. Mit Fabian Kluge stellt man sogar einen Titelverteidiger.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Im Gegensatz zum Vorjahr, als der SGV Oberböbingen die Deutsche Meisterschaft der Jugend ausrichtete, handelt es sich an diesem Wochenende um die nationalen Titelkämpfe im Mehrkampf für Jungen und Mädchen der Jahrgängebis. Dieser Wettbewerb wird im olympischen Zweikampf (Reißen und Stoßen) und im athletischen Dreikampf (Pendellauf, Kugelschockwurf und Dreierhoppsprung) ausgeführt.Teilnehmen können daran auch ausländische Athleten, doch dazu kommt es in Böbingen nicht. „Wir haben aus terminlichen Gründen leider keine internationale Besetzung dabei“, erklärt Karsten Kluge. „Das ist zwar schade, nichtsdestotrotz wird es aber eine tolle Veranstaltung werden, weil allein von uns schon sieben Athleten am Start sind“, so der Trainer des SGV Oberböbingen weiter.

