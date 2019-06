Kinder-​Mofarennen in Durlangen

Als Vorgeschmack auf das am Samstag, 22 . Juni, stattfindende 16 . Durlanger Mofarennen fand am Freitagnachmittag das 12 . Kindercross-​Training statt. Etwa 15 angehende Rennfahrerinnen und –fahrer, im Alter bis 14 Jahren , nahmen mit ihren eigenen Maschinen in den Altersklassen „Anfänger“ und „Fortgeschrittene“ teil.

Mit dabei war auch der-​jährige Scott Amberger aus Haselbach, der mit seinem Vater Peter, einem aktiven Motocross-​Fahrer, an die Strecke gekommen war. Scott, der seit seinem. Lebensjahr Motorrad fährt, drehte seine Runden auf seiner Kawasaki mitccm Hubraum undPS. Er ist, wie sei Vater, seit einigen Jahren Mitglied im MSC Gaildorf, trainiert zweimal die Woche auf der Strecke in Gaildorf und nimmt jährlich an rundRennen im süddeutschen Raum teil, bei denen der BW-​Pokal zur Jugend-​Motocross-​Meisterschaft ausgetragen wird. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

