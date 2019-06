Raupen des Eichenprozessionsspinners in Straßdorf

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Auf einigen Metern haben sich in der Straße „Auf der Höhe“ im Straßdorfer Gewerbe– und Mischgebiet Raupen des Eichenprozessionsspinners niedergelassen. Nicht nur in den Bäumen haben es sich die Raupen gemütlich gemacht, sondern unter anderem auch in den Reifen eines LKWs, der erst dann wegfahren konnte, als sein Gefährt samt Reifen von den Raupen befreit war.

Freitag, 21. Juni 2019

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Seit Donnerstag ist der betroffene Bereich nun abgesperrt und mit Warnschildern versehen. Wer das meterlange Absperrband und die beiden Warnschilder ringsum missachtet, der könnte wenige Stunden später heftigen allergischen Juckreiz haben.







Welche weiteren Maßnahmen die Stadt ergreift und was Bürger tun können, die einen befallenen Baum bemerken, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

199 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 59