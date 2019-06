Stefan Klotzbücher, Germania Bargau: „Das hatte mit Landesliga nichts zu tun“

Es war eine Saison zum Vergessen für den FC Germania Bargau. Mit nur 14 Punkten sind die Schwarz-​Weißen abgeschlagen Letzter geworden und starten nun einen Neuaufbau in derFußball-​Bezirksliga.

Freitag, 21. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Nicht mehr mit dabei sein wird Trainer Stefan Klotzbücher. Das Bargauer Urgestein hat bereits im Winter bekanntgegeben, dass nach dieser Saison Schluss sein wird. Unser Redakteur Timo Lämmerhirt wollte unter anderem von Klotzbücher wissen, was denn nun alles schiefgelaufen ist in der abgelaufenen Saison.





Auf die Punkte habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Ich habe vor der Saison bereits gesagt, dass es schwierig werden könnte in dieser Runde. Aber dann kam es noch brutaler.





Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ende Juni ist uns Janik Schneider kurzfristig weggebrochen, ist nach Weiler gewechselt. Lu Falcone hatte dann wegen seines Schichtdienstes aufgehört, mittlerweile spielt er ja wieder in Durlangen. Ende Juni kannst du als Verein kaum noch reagieren. Ich konnte dann wenigstens noch Oliver Opel von Lorch bekommen. Auf der Mannschaftsfahrt dann hat sich unsere unumstrittene Nummer eins, Lukas Huttenlauch, schwer am Rücken verletzt und ist die gesamte Saison ausgefallen. Dazu hat in den ersten drei Monaten noch Kapitän Kevin Hegele gefehlt. Dann hatten sich in der Saison zuvor mit Sven Weiner und Manuel Maier zwei Spieler stark verletzt, die ebenfalls nicht zurückgekommen sind. Aaron Klotzbücher ist zudem die gesamte Hinrunde ausgefallen, hat nur ein paar Spiele machen können.





Ja, da haben wir Essingen mit 3 : 1 geschlagen, was mit voller Kapelle angetreten ist und eine Woche zuvor noch die Normannia mit 5 : 0 geschlagen hatte. Dann, wie auf einen Schlag, hatten wir Ende Juli nur noch 13 Spieler. Viele waren im Urlaub, verletzt oder sonst was. Da hatten wir echt nur noch eine Rumpfelf zur Verfügung. Im ersten Saisonspiel haben uns dann schon einmal zehn Spieler gefehlt. Im zweiten Spiel musste ich mich selbst auf die Bank setzen. Da waren dann schon einmal die ersten beiden Spiele weg. Dann kamen immer mal wieder Hochzeiten dazu, da haben dann wieder Spieler gefehlt. Das alles hat sich durch die Saison gezogen wie ein roter Faden.





Ich habe mir alles aufgeschrieben. In 26 von 30 Spielen haben mir jeweils acht bis 13 Spieler gefehlt. Das Interessante: In den vier übrigen Spielen, in denen wir die Mannschaft einigermaßen beisammen hatten, sind wir ungeschlagen geblieben. Das zeigt doch schon die ganze Misere der Saison. Um es mal realistisch einzuschätzen: es war schlichtweg nicht mehr drin in dieser Saison, ja.





