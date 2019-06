Waiko-​Brand in Durlangen schneller als erwartet gelöscht

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

In einer gigantischen gemeinsamen Leistung gelang es der Feuerwehr und dem THW schon früher als erwartet das flammende Inferno in Durlangen in den Griff zu bekommen. Am Freitag konnte am Nachmittag das letzte der Einsatzfahrzeuge abrücken. Nach einer Endkontrolle wurde das Gelände dem Besitzer als sicher übergeben.

Freitag, 21. Juni 2019

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Der Durlanger Feuerwehrkommandant Achim Hägele, dem bei diesem Großbrand die Einsatzleitung oblag, drehte am Freitagnachmittag nochmals eine letzte Runde um die Überreste der abgebrannten Lagerhalle und überzeugte sich davon, dass wirklich keine Glutnester mehr vorhanden sind. Parallel dazu waren bereits die Brandermittler der Polizei am Werk. Eine offizielle Aussage zur Brandursache gibt es allerdings noch nicht.





