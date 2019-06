Ganz Gmünd war auf den Beinen beim Umzug der 60 -​er

Fotos: Gerhard Nesper

Genau zehn Jahre nach dem letzten Jahrgangsfest war es schon wieder so weit: die 59 er feierten am Wochenende ihr 60 er Fest.

Samstag, 22. Juni 2019

Gerhard Nesper

Am Samstag frühmorgens wurden die Altersgenossen mit drei Böllerschüssen aus den Betten geholt. Schnell in die festliche Garderobe geschlüpft und schon ging es zum Sektempfang auf den Sebaldplatz. Pünktlich umUhr setzte sich der Festumzug durch die historische Innenstadt in Richtung Marktplatz in Bewegung, vorneweg der Spielmanns– und Fanfarenzug der Waldstetter Feuerwehr unter der Leitung von Michael Henkel, gefolgt vom traditionellen Gmünder Zügle. Auch die Kolpingkapelle mit Janina Edelbauer sorgte für den guten Ton entlang der Strecke. Ein Unimog Baujahrmit Himmelsstürmer, ein Borgward Isabella Coupé Cabrio Baujahr, ein Hela Traktor, ein Anhänger mit dem Forum Gold-​Silber mit den Fotos der Umzugsteilnehmer waren mit von der Partie. Ganz am Ende des Festzugs spielte der Musikverein Mutlangen mit seinem Leiter Reinhold Langer zur Unterhaltung auf. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

