Samstagsreportage: Heubacher Kevin Barth hat sich für die Showdown-​WM qualifiziert

Showdown – Zwei Männer stehen jeweils am Ende einer Straße, den Mantel hinter den Revolvergürtel gelegt, sie sind bereit. Die Fenster in den Straßen werden hastig geschlossen, Staub wirbelt auf, wenn die Grasbüschel vom Wind über die Straße geweht werden. Die Revolver blitzen in der Sonne. Wer schießt zuerst? – Nein, Showdown hat mit dem Wilden Westen nichts zu tun, wenngleich es sich anhört, als wäre die Fortsetzung von „ 12 Uhr mittags“ gedreht worden.

Samstag, 22. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Doch wie funktioniert Showdown eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? Showdown wird von zwei Spielern an einem rechteckigen Tisch mit Tortaschen an beiden Enden gespielt. In der Mitte befindet sich ein Mittelbrett. Das Spiel wird mit Schlägern und einem hörbaren Ball betrieben. Ziel ist es, den Ball unter dem Mittelbrett hindurch in das Tor des Gegners zu schlagen, während der Gegner versucht, dies zu verhindern. Wichtig ist auch, dass die Spieler richtig gekleidet sind, eine Brille tragen, bei der nichts durchdringt sowie einen Handschutz. Ein Satz ist Teil eines Matches. Es gewinnt der Spieler, der zuerst mindestens elf Punkte mit einem Abstand von zwei Punkten gegenüber seinem Gegner erreicht – genau wie beim Tischtennis. Showdown wird national auch von Sehenden oder bedingt Sehenden praktiziert, was die Brille erklärt. International ist dies jedoch nicht zulässig, erklärt Barth.





Die ausführliche Reportage lesen Sie wie gewohnt in unserer Samstagsausgabe.



Showdown ist eine relativ junge Sportart, die überwiegend von Blinden ausgeübt wird. Seiterst gibt es Deutsche Meisterschaften im Showdown. Der Verband strebt an, dass diese Sportart irgendwann einmal paralympisch wird. Einer, der diesen Sport betreibt, ist Kevin Barth aus Heubach.

