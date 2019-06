Audi-​Festival und Oldtimertreffen in Heubach

Im Rahmen des Heubacher Oldtimer-​Treffens fand am Wochenende bereits zum 14 . Mal das bekannte, beliebte und traditionsreiche Audi-​Festival statt, zu der Gunther Holley alle Besitzer von klassischen Fahrzeugen aus der Geschichte der Audi AG eingeladen hatte.

Bereits am Donnerstag waren rundOldtimerfreunde angereist, mit denen sich Gunther Holley und seine Kollegen von der Interessengemeinschaft Audi Typin der Gaststätte Lamm zum gemütlichen Beisammensein traf.Der Freitag wurde dann von den Gästen individuell gestaltet und am Abend traf man sich im Goldenen Hirsch zu einem Grillabend. Am Samstag stand eine gemeinsame Ausfahrt auf dem Programm, wobei man das Schwäbische Bauern– und Technikmuseum Kiemele in Seifertshofen besuchte. Am Abend gab es im Evangelischen Gemeindehaus den traditionellen Festabend. Die Firma Triumph hatte an beiden Tagen ihre Tore geöffnet, um den Gästen einen Einkauf zu ermöglichen. Wie Günther Holley berichtete, hatten bereits am Samstag rundAudi-​Fahrer ihre Kostbarkeiten ausgestellt und die Anzahl der Oldtimer insgesamt stieg an beiden Tagen auf schätzungsweisean. Ein ausführlicher Bericht steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

