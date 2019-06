Gewichtheben: Nils Benzelrath überrascht mit drittem Platz

Die 37 . Internationalen Jugendmehrkampfmeisterschaften im Gewichtheben haben in diesem Jahr in der Böbinger Römerhalle stattgefunden. Und wie schon bei vorangegangenen Meisterschaften ist der SGV Oberböbingen wieder ein hervorragender Gastgeber gewesen.

Sonntag, 23. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Es begann schon recht erfolgreich mit Nils Benzelrath, der den dritten Rang in seiner Gruppe erlangen konnte. „Nils hat einen super Wettkampf abgeliefert und ist toller Dritter geworden. Das war so nicht zu erwarten“, freute sich SGV-​Trainer Karsten Kluge. Benzelrath schaffte im Reißen die 65 Kilogramm, beim Stoßen schließlich 81 Kilogramm. Für Tom Keuder sollte es im Jahrgang 2003 bei dieser Veranstaltung darum gehen, Erfahrungen zu sammeln, so hatte es Kluge im Vorfeld beschrieben. Mit 58 Kilogramm im Reißen und 77 Kilo im zweiten Versuch beim Stoßen reihte er sich auf dem zwölften Platz ein. Vereinskamerad Samy Chamas kam auf 73 Kilogramm beim Reißen und 84 beim Stoßen. Ihm misslang allerdings der erste Versuch bei 80 Kilogramm, so dass er am Ende auf dem neunten Rang in dieser Gruppe landete.





Wenn auch Paula Krätschmer am ersten Tag ein wenig hinter den Erwartungen geblieben ist, dennoch eine solide Leistung bot, haben die männlichen Gewichtheber des SGV am Samstag ordentlich Gas gegeben. Auch bei den Jungen stand das Reißen und Stoßen natürlich im Vordergrund, durfte der athletische Dreikampf (Pendellauf, Dreihocksprung sowie Kugelschockwurf) jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

