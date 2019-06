Großes Hoffest auf dem Gschwendhof

Galerie (2 Bilder)

Fotos: fa

Zwei Tage lang wurde auf dem Gschwendhof bei Untergröningen gefeiert. Anlässlich des 580 -​jährigen Bestehens des Hofes lieferte die Familie Horlacher mit vielen Helfern aus den Untergröninger Vereinen ein geschichtsträchtiges Hoffest.

Sonntag, 23. Juni 2019

Edda Eschelbach

27 Sekunden Lesedauer



24

Bei ausführlichen Hofführungen präsentierten Familienmitglieder den heutigen Biolandhof – auch im Sinne der Aktion „Gläserne Produktion“. Der Gschwendhof liegt nahe der Kreisgrenze zum Landkreis Schwäbisch Hall. Für den Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, eine Ecke, in die er nicht so oft kommt. Um so mehr zeigte er sich beeindruckt von dem, was er vor allem am Sonntag hier zu sehen bekam. Was die Gäste am Wochenende auf dem Gschwendhof erleben konnten, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Abtsgmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

193 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 76