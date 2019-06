Junggärtner ermitteln ihre Besten

Der Berufswettbewerb für Junggärtner 2019 ist in die zweite Runde gestartet. Am Samstag waren rund 70 junge Gärtner/​innen auf dem Gartenschaugelände in Gmünd zum Landesentscheid des Berufswettbewerbes für junge Gärtner/​innen angetreten.

Sonntag, 23. Juni 2019

Bereits im Februar bewiesen die Teilnehmer beim Erstentscheid des Berufswettbewerbes, der in diesem Jahr unter dem Motto „Gärtner. Der Zukunft gewachsen. Nimm Dein Glück in die Hand!“ steht, ihr Können und Wissen. An sieben Austragungsorten des Wettbewerbes in Baden-​Württemberg gingen insgesamtAuszubildende im Beruf „Gärtner“ in Dreierteams an den Start. Die besten Teams qualifizierten sich für den Landesentscheid.

In Schwäbisch Gmünd galt es, erneut acht verschiedene theoretische und praktische Aufgaben aus dem Gartenbau zu lösen. Neben allgemeinen Pflanzenkenntnissen wurde auch das Wissen zur Produktpräsentation, zur Staudenkenntnis, der Arbeit eines Friedhofsgärtners und zu Heilpflanzen auf den Prüfstand gestellt. Am Sonntagnachmittag findet die Siegereherung statt.



