Mofarennen der Durlanger Sturzbomber

Auf dem rund 1 km langen Rundkurs auf der Wiese am Ortseingang von Durlangen wurde am Samstag das überregional bekannte und beliebte Mofarennen ausgetragen, und das schon zum 16 . Mal.

Sonntag, 23. Juni 2019

Gerhard Nesper

InsgesamtTeams hatten sich angemeldet, darunter kuriose Namen wieGoißbock Racing, Dachlatten Racing, Trebelnatreter,-​Taktheizer Wiesenbach, Rostbomber, Die Nullingers und die Crash-​Test-​Dummies. Natürlich waren auch die heimischen Sturzbomber mit Kai Biber, Kevin Schnelle und Sascha Hornung, obligatorisch mit der Startnummer, und das Mädchen-​Team „Lillifee Racing“ mit Lena Baur aus Mutlangen und Kim Rohrbach aus Durlangen am Start. Die meisten Rennfahrer waren auf Mofas der Marke Zündapp unterwegs, aber auch eine Puch, mehrere Kreidler, eine KTM und eine Yamaha waren gleichwertige Konkurrenten. Wie das Rennen verlief und wer an Ende die Nase vorn hatte steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

