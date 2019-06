Ümit Tekir übernimmt Trainerposten beim TSV Mutlangen

Ende der vergangenen Saison hatte Udo Schörwerth das Traineramt beim damaligen Fußball-​A-​Ligisten TSV Mutlangen aus beruflichen Gründen niedergelegt.

Nachdem die Abteilungsleiter Oliver Stickel und Thomas Kürbel sich auf eine intensive Trainersuche begaben, fiel die Wahl nun auf ihren Wunschkandidaten Ümit Temir, der gezielt die Herausforderung suchte, mit einer jungen Mannschaft den Umbruch und gleichzeitig einen Neuanfang beim TSV Mutlangen nach dessen Abstieg aus der A-​Liga zu gestalten.Tekir war als aktiver Spieler zunächst in Straßdorf und Heubach am Ball. Seine letzte aktive Station war dann Bartholomä. Hier spielte er noch zwei Jahre, ehe er im Anschluss dort drei Jahre erfolgreich als Trainer fungierte. Nach dem Abstieg in die Kreisliga B soll nun wieder die Gemeinschaft und der Spaß am Fußball im Vordergrund stehen. Das Ziel für die neue Saison ist ein motiviertes, funktionierendes Team zu formen, mit dem ein möglichst erfolgreicher Neuanfang erreicht werden soll, wobei der direkte Wiederaufstieg ausdrücklich keine Pflicht ist.

