„Durch Bredis Brille“: Beeindruckende Bilanz

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Montag, 24. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

So, nun kam für mich mal wieder der spannende Moment der Auszählung meiner Pflichtspiel-​Besuche. Um es vorweg zu nehmen: Es gibt keinen neuen Rekord zu vermelden. Die Vorjahresmarke vonPflichtspielen habe ich knapp verfehlt. Doch mit denPflichtspielbesuchen, die ich diese Runde geschafft habe, bin ich voll und ganz zufrieden.Die meisten Spielbesuche, nämlich insgesamt, gabs bei mir in dieser Saison in der Oberliga Baden-​Württemberg. Auf Platzlandete die Landesliga StaffelmitSpielbesuchen, gefolgt von der Gmünder Kreisliga A mitBesuchen und der Verbandsliga Württemberg mitBesuchen, davonin Rutesheim, was ich vor der Saison ganz bestimmt nicht erwartet hätte.Abschließend möchte ich mich noch bei allen bedanken, die mich bei meinen Spielbesuchen unterstützt haben. Ohne Euch würde ich es nicht schaffen, so viele Spiele anzuschauen.

