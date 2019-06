„Feine Früchtchen“ im Museum

Obst verzehren die Menschen, seit Adam und Eva im Paradies waren. In der Kunst wurden die Früchte jedoch erst spät ein Thema. Das Museum im Prediger füllt den Obstkorb und lässt Pflanzenbücher und moderne Kunst in einen Dialog treten.

Montag, 24. Juni 2019

Gerold Bauer

Der Sommer lässt die Früchte reifen. Die Remstal Gartenschau, was sonst, steht im Hintergrund dieser Ausstellung, die das Museum bis in den Herbst zeigt. Es griff wieder auf seine Kontakte zur Heidelberger Sammlung Rainer Wild zurück, fragte in der Württembergischen Landesbibliothek an und wurde im Gmünder Stadtarchiv fündig. Hinzu kommen Werke aus der eigenen Sammlung des Museums.





Einen Einblick in die neue Ausstellung gibt die RZ vom 25 . Juni.



