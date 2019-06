Landwirtschaftstage bei der Remstal Gartenschau in Böbingen

In Böbingen drehte sich drei Tage lang alles um das Thema Landwirtschaft. Von der Frage „Was wächst auf unseren Feldern“ (Freitag), über „Kälber, Ferkel, Milch und Co“ (Samstag) bis zu „Schafe, Schäferei und Tag des offenen Hofes“ (Sonntag) reichte die Themenpalette.

Montag, 24. Juni 2019

Edda Eschelbach

Am Samstag ging es um die Nutztierhaltung. Unter anderem stieß die Führung durch einen Rinderstall zur Melkzeit bei Familien mit Kindern auf großes Interesse. Eine Attraktion für die Kinder waren drei Kälber vom Waltreinhof und die Ferkel von der Familie Schweizer, die im Park am alten Bahndamm zu Gast waren. Was der Sonntag den Besuchern der Landwirtschaftstage bot, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

