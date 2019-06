18 -​Jähriger flüchtet mit Auto vor der Polizei

Galerie (1 Bild)

Ein 18 Jahre alter BMW –Fahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Gmünd-​Bettringen vor der Polizei geflüchtet. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand, sollte gegen 2 : 15 Uhr in Unterbettringen in der Straße Schmiedberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dienstag, 25. Juni 2019

Heinz Strohmaier

57 Sekunden Lesedauer



Beim Erkennen des Haltezeichens beschleunigte er den BMW und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über Waldstetten in Richtung Schwäbisch Gmünd. Am Dreifaltigkeitsfriedhof kam er von der Fahrbahn ab. Um wieder auf die Straße zu gelangen fuhr er rückwärts und prallte beinahe mit einem Streifenwagen zusammen, ehe er seine Flucht über die Klarenbergstraße fortsetzte. In der Scheffoldstraße beschleunigte er seinen BMW auf circa 200 km/​h und schaltete sein Licht aus, woraufhin der Sichtkontakt abbrach. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Anschrift des Fahrzeughalters ermittelt werden. Dort wurde der BMW und dessen Fahrer kurze Zeit später festgestellt. Der 21 -​Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme veranlasst, nachdem konkrete Hinweise auf Drogenbeeinflussung festgestellt wurden.

Bei der Verfolgung waren drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Gegen 18 -​Jährigen wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

181 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 60