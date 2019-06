Infoabend zum Projekt „Wohnen in den Fehrle-​Gärten“

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Der Einladung der Quartiersmanagerin der Weststadt, Eva Bublitz, waren überraschend viele Bürgerinnen und Bürger gefolgt. Selbst der letzte Platz war besetzt. Sie alle kamen, um sich über die bisherigen Planungen für das Projekt „Wohnen in den Fehrle-​Gärten“ zu informieren.

Dienstag, 25. Juni 2019

Edda Eschelbach

22 Sekunden Lesedauer



26

„Der Entwurf der Landes-​Bau-​Genossenschaft Württemberg (LGB) hat uns überzeugt“, so Hokema. Zumal hier auch Wohnungen mit deutlich niedrigeren Mieten realisierbar seien, die auch mit niedrigerem Einkommen noch bezahlt werden können. Wie sich Eigentümer, LGB und Stadtverwaltung die künftige Wohnbebauung auf dem Fehrle-​Areal vorstellen, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

112 Aufrufe

56 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 61