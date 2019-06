Keine Entscheidung über Kindergartenstandort in Eschach

Die letzte Sitzung des Eschacher Gemeinderats in seiner bisherigen Zusammensetzung begann mit einer Überraschung: Gemeinderat Stefan Kramer stellte den Antrag eine Entscheidung über den künftigen Standort des neuen Kindergartens zu vertagen und damit dem neugewählten Gremium zu überlassen.

Dienstag, 25. Juni 2019

Edda Eschelbach

Doch obwohl am Ende einer langen Diskussion dieser Punkt trotzdem auf der Tagesordnung blieb – nur Kramer selbst stimmte für seinen Antrag, und bei drei Enthaltungen lehnten immer noch zehn Gemeinderätinnen und –räte den Antrag ab – wurde die Entscheidung über den Kindergartenstandort schließlich nicht gefällt. Wie es dazu kam, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Eschach

