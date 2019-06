Lutz Dombrowski feiert seinen 60 . Geburtstag

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Bei seinem 25 -​jährigen Jubiläum als Stadtsportlehrer im November 2017 hat ihn der Stadtverband Sport als Glücksgriff für Schwäbisch Gmünd bezeichnet. Lutz Dombrowski, der Weitsprung-​Olympiasieger von 1980 , ist seit 1992 Stadtsportlehrer und Leichtathletik-​Trainer bei der LG Staufen und feiert an diesem Dienstag seinen 60 . Geburtstag.

Dienstag, 25. Juni 2019

Alex Vogt

55 Sekunden Lesedauer



25

1959

1977

28

1980

8

54

1987

14





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25 . Juni.



Als sechstes von zwölf Kindern wurde Lutz Dombrowski am. Juniin Zwickau geboren. Sein Vater war früher selbst ein guter Weitspringer und förderte das früh erkannte sportliche Talent seines Sohnes. Lutz Dombrowski wurde – in der Deutschen Demokratischen Republik war es so üblich – an eine Kinder– und Jugendsportschule „delegiert“. Dadurch verschlug es ihn schon in jungen Jahren in das damalige Karl-​Marx-​Stadt und heutige Chemnitz. Im Trikot des dortigen Sportclubs knackte er im Dreisprung alle Altersklassenrekorde und wurdein Donezk bei der Junioren-​Europameisterschaft Vierter.Knieprobleme waren dann der Grund, warum Lutz Dombrowski zwei Jahre später zum Weitsprung wechselte. In dieser Disziplin zählte er dann jahrelang zu den weltbesten Athleten und feierte am. Juliseinen größten internationalen Erfolg. Bei den Olympischen Spielen in Moskau verhalfen ihmMeter zum Olympiasieg. Zwei Jahre später folgte bei der Europmeisterschaft die nächste Goldmedaille.endete Dombrowskis sportliche Karriere nach der zweiten Knieoperation und insgesamtJahren als Leistungssportler.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

241 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 59