Stadtwerke Gmünd erhöhen Wasserpreis

Es ist die Nachricht, die genau zum heißesten Tag der Woche passt: Trinkwasser wird in Schwäbisch Gmünd ab 1 . August teurer. Als Grund geben die Stadtwerke an, dass sowohl die Wasserbezugspreise, als auch der sogenannte Wasserpfennig – ein für die Entnahme von Grundwasser und Oberflächenwasser erhobenes Entgelt – sich verteuert haben.

Dienstag, 25. Juni 2019

Zudem, so das Versorgungsunternehmen, investierten die Stadtwerke Gmünd kontinuierlich in die Instandhaltung und Erneuerung des Trinkwasser-​Rohrnetzes, um die hohe Qualität der Wasserversorgung vor Ort weiterhin zu garantieren. Wie der Preis erhöht wird, was das für einen Vier-​Personen-​Haushalt ausmacht und wie sich der Gmünder Wasserpreis im Verhältnis zu dem in anderen Gemeinden des Ostalbkreises darstellt, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

