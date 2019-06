VfR Aalen verpflichtet Dijon Ramaj

Galerie (1 Bild)

Foto: VfR Aalen

Der 20 -​jährige Offensivspieler Dijon Ramaj wechselt vom VfB Stuttgart II zum VfR Aalen und hat beim Fußball-​Regionalligisten einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Dienstag, 25. Juni 2019

Alex Vogt

48 Sekunden Lesedauer



Ramaj wurde am. Juniin Stuttgart geboren. Im Nachwuchsbereich spielte er für die Stuttgarter Kickers und denStuttgart. In der A-​Junioren-​Bundesliga absolvierte der OffensivspielerSpiele, erzielte elf Tore und bereitete acht weitere Tore vor. Im vergangenen Jahr spielte Ramaj für die zweite Mannschaft desStuttgart in der Regionalliga Südwest. Er war außerdem für die U-​-​, U-​– und U-​-​Nationalmannschaften Deutschlands im Einsatz.„Die Verantwortlichen desAalen haben sich in den zurückliegenden Wochen sehr um mich bemüht“, sagt Ramaj. Er fügt hinzu: „Ich konnte mir während des Probetrainings einen Eindruck von der Stadt und dem Verein verschaffen und freue mich jetzt auf die ersten Testspiele. Der Gesamteindruck hat mich überzeugt, hier die besten Voraussetzungen vorzufinden, um die nächsten Entwicklungsschritte als Fußballspieler zu gehen.“

