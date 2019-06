Führerloser Opel verletzt 60 -​Jährige

Eine 35 -​jährige Frau sicherte am Mittwoch gegen 8 . 15 Uhr in Heubach ihren Opel nicht ausreichend gegen ein Wegrollen, während sie kurz einen Brief in der Ziegelwiesenstraße einwerfen wollte. Der Opel machte sich bei geöffneter Tür selbständig und rollte bergab.

Mittwoch, 26. Juni 2019

Heinz Strohmaier

EineJahre alte Fußgängerin wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte das Auto zu stoppen. Dabei wurde sie jedoch von der offenen Türe zu Boden gerissen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Letztlich rollte der Opel gegen den VW eines-​Jährigen. Der Schaden wird aufEuro geschätzt.

