Gmünder Gemeinderat: Mehrheit lehnt Erklärung des Klimanotstands ab

Leidenschaftlich bis emotional beschäftigte sich der Gmünder Gemeinderat am Mittwoch auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Fridays-​for-​Future-​Proteste rund zwei Stunden lang mit dem Thema Klimaschutz.

Mittwoch, 26. Juni 2019

CDU

Anlass für die Debatte war ein Antrag der Fraktion Die Linke. Sie drängte darauf, dass dem Beispiel anderer Städte folgend, auch Schwäbisch Gmünd den Klimanotstand ausrufen möge. Die Mehrheit des Gemeinderats lehnte jedoch ab. Diesprach von einem „Notstandstheater“ und will vielmehr „konkrete Maßnahmen“. OB Richard Arnold kündigte die Einrichtung eines Gmünder Klimarates an und will das Thema zur Chefsache machen. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

