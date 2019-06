LG Staufen: Titel für Riek, Silber für die Staffel

Galerie (1 Bild)

Foto: LG Staufen

Eine kleine Gruppe von acht Sportlerinnen und Sportlern der LG Staufen hat sich in Koblenz der Konkurrenz bei den Süddeutschen Leichtathletik-​Meisterschaften gestellt.

Mittwoch, 26. Juni 2019

Alex Vogt

59 Sekunden Lesedauer



Die Rot-​Weißen, teilweise noch den jüngeren Jahrgängen angehörend, zeigten dabei starke Leistungen. Leonie Riek über 400 Meter Hürden und die 4 x 100 m-​Staffel der Juniorinnen fuhren zwei Medaillen ein.

Bei den Juniorinnen startete Leona Grimm über 100 Meter Hürden. Nach einem verschlafenen Start fand sie gut ins Rennen hinein und verfehlte nur knapp das Finale. Dafür stellte sie eine neue Bestzeit auf.

Zudem stellte sie sich gemeinsam mit ihrer Vereinskameradin Lea Zimmerhackel der Konkurrenz im Hochsprung. Beide Mehrkämpferinnen konnten eine neue Saisonbestleistung aufstellen, Grimm überzeugte vor allem mit einer Höhe von 1 , 63 Metern. Auch im Weitsprung ging sie an den Start, dabei landete sie nur wenige Zentimeter hinter ihrer Teamkollegin Linda Henninger im Sand. Vor allem durch den ständig wechselnden Wind kamen die Springerinnen nur schwer in den Wettkampf.

Henninger nutzte gemeinsam mit Lea Zimmerhackel und Maren Seidl die 100 -​Meter-​Strecke als Vorbelastung für die anstehende 4 x 100 m-​Staffel. Dabei ging die Taktik von Trainer Lutz Dombrowski auf, die Norm für die Deutschen Meisterschaften zu erzielen. In 48 , 07 Sekunden überquerte das Quartett Henninger, Grimm, Zimmerhackel und Seidl die Ziellinie. Damit qualifizierten sie sich nicht nur für die Deutschen Meisterschaften in Berlin, sondern sicherten sich auch souverän die Vizemeisterschaft.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26 . Juni.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

111 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66